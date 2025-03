VÍDEO: Filho que agrediu a mãe é preso na Patrulha Maria da Penha

A 'Patrulha Maria da Penha' prendeu um homem que é suspeito de agredir a própria mãe em São José dos Campos.

Durante patrulhamento, a Guarda Municipal foi acionada por uma mulher que tem uma medida protetiva em vigor.



"Ela relatou que seu filho, o agressor mencionado na medida, estava dentro de sua residência. Com a devida autorização, os agentes realizaram a abordagem e confirmaram a presença do indivíduo no local. Diante da violação da medida protetiva, ele foi imediatamente conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher, onde o boletim de ocorrência foi registrado", informou a corporação.



De acordo com a GCM, o agressor permaneceu preso à disposição da Justiça.