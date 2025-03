Adeus, Nicoly: funcionária de escola morre em acidente no Vale

Adeus, Nicoly.

A morte trágica da auxiliar de educação infantil Nicoly Gyovanna Pires Galvão, de 24 anos, após um acidente de moto, comoveu o Vale do Paraíba. A jovem perdeu a vida na na noite da última sexta-feira (21), em Taubaté. Nicoly era funcionária da EMEI Sedes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O corpo de Nicoly foi sepultado no Cemitério Municipal de Taubaté, sob forte comoção.



A jovem morreu após perder o controle de moto e bater em um poste na rua Zélia Alves Ferreira. Ela foi socorrida ao hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos.