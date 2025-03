Onde está Nayara: menina desaparecida é vista com casal no Vale

Onde está Nayara?

A estudante Nayara Fernandes de Castro Pereira, de 17 anos, desapareceu neste sábado (22) em São José dos Campos, após ir para o curso de informática avançada, por volta das 13h. De acordo com a mãe, a menina foi vista ao lado de um casal desconhecido em Paraibuna.

A família afirmou a OVALE que não sabe a identidade do casal. Nayara não atende as ligações, o celular só chama.