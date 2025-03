Fim do primeiro tempo: Taubaté 0x1 Primavera na semifinal da A-2

Fim do primeiro tempo. O Taubaté vai perdendo por 1 a 0 para o Primavera na manhã deste domingo (23), no estádio Joaquinzão, em Taubaté, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Paulista da Série A-2. Essa é a última etapa para buscar o tão sonhado acesso à Série A-1 do Paulistão em 2026.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Com esse resultado, parcial, o Burro da Central, sob comando do técnico Alberto Félix, fica em situação complicada. Se ao menos não empatar, terá que vencer por dois gols de diferença fora de casa na volta para subir.