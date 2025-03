Morre acusada de matar pai e madrasta e queimar na churrasqueira

Acusada de matar o pai e a madrasta, com a ajuda do filho, e depois ter queimado os corpos em uma churrascaria, Cláudia Heger morreu aos 51 anos, em Cachoeirinha (RS). Ela estava presa desde maio de 2023 e morreu um dia após ter sido transferida do presídio para uma unidade hospitalar, na última quarta-feira (19).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com a imprensa gaúcha, o atestado de óbito aponta como causas de falecimento "complicações devido à comorbidades: apenada tem registro de diabete, obesidade, hipertensão arterial e infecção do trato urinário".