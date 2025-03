Bebê de oito meses é morto a facadas pela própria mãe

Um bebê de apenas oito meses foi morto a facadas pela própria mãe. O crime aconteceu na Luisiana (EUA).

A jovem Autumn Victoria Harper, de 24 anos, da cidade de Franklinton, foi presa após o crime e responde à acusação de assassinato em primeiro grau. Segundo a polícia, a mãe matou o pequeno Sterling Rodgers.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.