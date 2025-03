Adeus, Rafa: menino de 8 anos morre no hospital após acidente

O menino Rafael de Souza Ciotta, de 8 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na última quinta-feira (20), dois dias após ser vítima de um acidente na SC-114. Ele tinha sido socorrido em estado grave.

O caso comoveu a comunidade e também as redes sociais.