Descanse em paz, Chefe! Líder da Guarda, Adail morre no Vale

Adeus, 'Chefe'!

A morte de Adail Elias, aos 68 anos, comoveu Jacareí. Ex-chefe da Guarda Mirim, Adail deixou saudade entre amigos, familiares e colegas. O corpo dele foi sepultado neste sábado (22), em Guaratinguetá. Adail trabalhou na JAM (Jacareí Ampara Menores), onde fez muitos amigos.

Parentes e amigos prestaram homenagens ao 'Chefe'.



"Venho aqui me expressar meus sinceros sentimentos do meu, do nosso coordenador, instrutor de menores da Guarda Mirim de Jacareí. Foram tantos guardas mirins que se tornaram homens, pais de família. Foi uma honra que Deus possa recebê-lo, guarde a sua alma, que fique eterno em nossa memória", postou Marco Antônio Rodrigues.



"Grande Adail, são-paulino roxo de coração enorme e de grandes ensinamentos nos tempos de JAM. Saudades daquela época Que Deus o receba com todo carinho e conforte seus familiares! Descanse em paz, Chefe", afirmou Francisco Augusto.



"Meus sinceros sentimentos à família e aos amigos do Sr. Adail; nosso grande Chefe da Nossa JAM, onde ele nos ensinou a ser grandes homens", disse José Roberto Pereira.