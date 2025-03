São José Basket vence o Campinas pela LBF

O São José Basket venceu o Campinas por 65 a 61 na tarde deste sábado (22), no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pela terceira rodada da edição 2024/2025 da LBF (Liga de Basquete Feminino).

Com esse resultado, as joseenses, sob comando do técnico Leandro Leal, conquista o segundo triunfo no torneio, depois de uma derrota na estreia. E o Campinas, por sua vez, segue sem vencer na temporada. Em três jogos, são três derrotas seguidas.