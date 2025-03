Após coice de touro, funcionário de frigorífico morre aos 21 anos

Um jovem de 21 anos morreu no frigorífico em que trabalhava após levar um coice de um touro. O caso aconteceu na manhã da última sexta-feira (21).

Alysson Leite Custódio levou um coice de um touro, fazendo com que a faca que ele empunhava o atingisse no pescoço. O acidente aconteceu no setor de abates bovinos em um frigorífico de Naviraí (MS).



Segundo o site Sul News, Alysson foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.



*Com informações do Metrópoles.