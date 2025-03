Joseense ganha do Barretos e se classifica para as quartas

O Atlético Joseense venceu o Barretos por 1 a 0 na tarde deste sábado (22), no estádio Fortaleza, em Barretos, na 15ª e última rodada da Série A-4 do Campeonato Paulista.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Com esse resultado, o Tigre do Vale, sob comando do técnico Augusto Ambrogi, confirmou a classificação para as quartas de final do campeonato e segue firme na briga pelo acesso. O resultado desta tarde ainda fez o time saltar do oitavo para o quarto lugar, um ano depois de lutar contra o rebaixamento até o último instante.