Idosa é estuprada ao descobrir que namorado do Tinder usa drogas

A vítima, de 63 anos, descobriu que o namorado, que tinha conhecido por meio do aplicativo havia alguns meses, era usuário de drogas. O caso aconteceu em Sete Lagoas (MG). Em depoimento à polícia, a idosa afirmou que última quinta-feira (20) chegou à casa do namorado e o encontrou usando drogas ao lado de outras pessoas. Irritada, ela expulsou os amigos dele da casa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O namorado, porém, ficou com raiva e ordenou que a idosa tirasse a roupa. Então, ele a jogou na cama e, com uma faca em punho, causou vários hematomas nas suas nádegas.



Além disso, o homem continuou as agressões físicas e ameaça e a deixou trancada no interior do imóvel.