Secretário de SP diz que benefícios de Lula são ‘compra de voto'

As críticas foram feitas durante entrevista exclusiva de Piai a OVALE , na última semana. “Governo Federal cria [benefícios] para deixar as pessoas presas, praticamente comprar o voto deles. Não sou contra benefício social de forma alguma, tem pessoas que realmente precisam. Mas o Governo Federal exacerbou isso, está arrebentando o país e está dificultando muito a gente encontrar mão de obra”.

Guilherme Piai, secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, criticou os benefícios sociais do governo federal e disse que eles desestimulam a procura por emprego e servem “praticamente para comprar o voto deles”.

O secretário estadual esteve no Vale do Paraíba na última semana para participar do meeting especial sobre o agronegócio promovido por OVALE, na noite de terça-feira (18), em São José dos Campos. Na ocasião, Piai se reuniu com um grupo de 30 dos principais empresários, autoridades e líderes da RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba).

Piai também falou sobre agroindústria, produção agrícola, mão de obra no campo e deixou um recado para os produtores rurais do Vale do Paraíba.

Confira trechos da entrevista com o secretário de Agricultura de São Paulo.