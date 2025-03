‘Golpe é não deixar Bolsonaro disputar nas urnas’, afirma Piai

Aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que foi denunciado por tentativa de golpe no Brasil, Guilherme Piai, secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, criticou a acusação e disse que Bolsonaro não participou de tentativa de golpe. Para ele, golpe é tirar o ex-presidente da eleição de 2026.

“Eu realmente não vejo ligação nenhuma com o presidente Bolsonaro. Eu acho que ele estava ausente desse processo”, afirmou Piai em entrevista exclusiva a OVALE.