‘Lula não reconhece o agro’, diz secretário da Agricultura de SP

O produtor também produz com insumos. Os insumos são baseados em dólar. Então, aí a responsabilidade do governo federal, fiscal, com essa situação pressionada, com a desvalorização do real, com esse juros altíssimo, impagável, está fazendo o preço do alimento subir. Não é culpa do produtor, ao contrário, o produtor é vítima desse processo. Porque os preços também não estão lá grande coisa. O saco de soja hoje está R$ 120, está difícil de fechar a conta. O saco de amendoim em R$ 70, está difícil de fechar a conta. Muitas vezes o produtor vende por um preço, mas o produto chega ao mercado com outro preço, porque tem uma carga tributária muito grande envolvida. Você tem o distribuidor, depois você tem o fornecedor. Quando chega no mercado é uma outra realidade, então a culpa não é do produtor.

Agora, o que a gente precisa fazer, ao invés de ficar zerando tarifas de importação para produtos virem do exterior e você apoiar o agronegócio de fora do país, é valorizar os produtores que a gente já tem aqui. Nós temos 100 milhões de pastos degradados no Brasil para recuperar, para tornar produtivo. Nosso plano safra é insuficiente. Hoje o agro precisa de mais de R$ 1,3 trilhão para produzir. O Plano Safra é R$ 400 bilhões.

A gente viu o governo agora colocando R$ 4 bilhões no Plano Safra e R$ 12 bilhões na Lei Rouanet. Qual é a prioridade desse governo? Quem sustenta esse país? A balança comercial, o PIB, a geração de emprego é o agronegócio. E a gente fica triste de ver que ele transfere essa irresponsabilidade para as costas do produtor, para as costas da mulher e do homem do campo. Agora os preços, naturalmente, pela safra recorde que a gente tendo, vão diminuir.