Dois heróis e uma história: Baldini e Guthierres

Douglas Baldini, 30 anos, e Guthierres, 23 anos, têm algo em comum: chegaram durante o campeonato da Série A-2 ao Taubaté e fizeram história no mesmo jogo. Afinal de contas, foram protagonistas diretos da vitória por 1 a 0 sobre o São José, na última quarta-feira (19), quando o Burro da Central se classificou para a semifinal do torneio, onde segue em busca pelo acesso.

Antes das quartas de final, Guthierres, que está prestes a ser pai, provocou o São José, prometeu gols e fez. Ele aproveitou a falha do goleiro joseense e ainda pegou a sobra para fazer o gol logo no início do jogo.