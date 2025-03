Jovem é morto a tiros dentro de cemitério; suspeito é preso

Um criminoso foi preso após matar um homem dentro do cemitério no início do mês, na cidade de Leopoldina (MG).

O autor do crime, um jovem de 24 anos, foi preso na última quinta-feira (20). A vítima foi encontrada morta no Cemitério Municipal.



Um funcionário do cemitério foi quem localizou o corpo da vítima, um jovem de 25 anos, que foi executado com tiros.