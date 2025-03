Após desaparecimento, casal de adolescentes é achado com vida

Vivos!

Após desaparecerem, dois adolescentes de 14 anos foram encontrados com vida na última sexta-feira (21).

"Acabaram de achar, estou tremendo", disse a mãe de Sofia Braga Sampaio, de 14 anos, que estava desaparecida ao lado de Antônio Lucas Taveira Ales, também de 14 anos. Eles haviam desaparecido em Campo Grande (MS).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.