URGENTE: Homem é morto após troca de tiros com a PM no Vale

Um homem morreu em uma troca de tiros com policiais militares na madrugada deste sábado (22) na zona rural de Caçapava. O caso aconteceu na Estrada Municipal Antenor de Sá Ferreira, durante uma perseguição iniciada no bairro Piedade. A ocorrência foi registrada como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial. O homem morto ainda não foi identificado.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais faziam patrulhamento de rotina quando suspeitaram de dois ocupantes de um carro HB20 branco. Ao tentar realizar a abordagem, o condutor desobedeceu a ordem de parada e fugiu pela via, sendo acompanhado até a zona rural. O veículo HB20, com placas de São Paulo, estava com queixa de furto desde 6 de dezembro de 2024.