Adeus, Sandra; ela partiu jovem, mas deixou boas lembranças

Sandra Regina Estevam morreu nova, aos 48 anos, nesta última quinta-feira (20), em Jacareí, e foi sepultada nesta sexta (21), no início da tarde, no Cemitério Jardim da Paz.

Apesar da morte precoce, Sandra deixou muitos legados e, certamente, o principal deles é o carinho dos amigos e familiares. Neste momento difícil, ficam as boas lembranças. E, nas redes sociais, muitos conhecidos se manifestaram em apoio aos familiares neste momento difícil.