Erro médico tira a vida de bebê de apenas 3 anos

Aarav Chopra, um menino de três anos do Reino Unido, morreu em novembro de 2023 após complicações durante uma biópsia realizada para avaliar a rejeição de um transplante de fígado. O caso, ocorrido em um hospital britânico, ganhou repercussão nesta semana após a divulgação de um relatório que apontou negligência na condução do procedimento.

O garoto havia passado por um transplante de fígado em agosto do mesmo ano, em decorrência de atresia biliar, doença rara que afeta os ductos biliares. Dois meses após a cirurgia, Aarav retornou ao hospital com sinais de rejeição ao órgão. Durante a biópsia, um estagiário — em fase inicial de treinamento — perfurou acidentalmente uma artéria, provocando um sangramento interno na cavidade torácica. O erro não foi identificado a tempo, o que levou o menino a sofrer uma parada cardíaca fatal.