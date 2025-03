Casal é condenado após escravizar 5 filhos adotivos negros

Um casal branco da Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos, foi sentenciado a um total de 375 anos de prisão por escravizar cinco filhos adotivos negros em sua fazenda, submetendo-os a trabalho forçado e insultos raciais.

Jeanne Kay Whitefeather, de 56 anos, recebeu pena máxima de 215 anos, enquanto Donald Lantz, de 65, foi condenado a 160 anos de reclusão. O veredito, divulgado nesta semana, seguiu a condenação por crimes como trabalho forçado, tráfico de pessoas e abuso infantil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.