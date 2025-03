Marido morre em acidente, mulher extrai esperma e engravida

A australiana Ellidy Pullin, viúva do campeão olímpico de snowboard Alex "Chumpy" Pullin, transformou uma história de luto em um legado de vida. Dois anos após a morte do atleta em um acidente durante pescaria, em julho de 2020, Ellidy deu à luz a Minnie, filha concebida com o material genético do marido, coletado após seu falecimento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Chumpy, tricampeão mundial e porta-bandeira da Austrália nas Olimpíadas de Inverno, morreu aos 32 anos afogado na Gold Coast.