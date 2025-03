Jovem é esfaqueada por namorado da mãe e sobrevive

Na noite de quinta-feira (13), Bruna da Costa, de 27 anos, foi vítima de um esfaqueamento supostamente praticado pelo namorado de sua mãe durante uma discussão familiar no bairro Cidade Beira Mar, em Rio das Ostras, região dos Lagos do Rio de Janeiro. O agressor, ainda não identificado, foi detido no local e agredido por populares antes de ser levado sob custódia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Bruna foi socorrida por equipes de emergência e encaminhada a um hospital da região. Segundo informações médicas, ela está com o estado de saúde estável e fora de risco de morte. O crime mobilizou moradores de cidades vizinhas, como Casimiro de Abreu e Tamoios, onde a jovem já residiu e mantém laços afetivos. Conhecida por trabalhar com atendimento ao público, Bruna é descrita por conhecidos como uma pessoa querida na comunidade.