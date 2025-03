Traficantes vão a motel com adolescentes e são assassinados

Uma jovem de 17 anos foi detida pela polícia sob suspeita de colaborar com o assassinato de dois homens em um motel no bairro de Narandiba, em Salvador, na noite da última quinta-feira (20). De acordo com a Polícia Civil, a menor teria atraído as vítimas para o local, onde foram surpreendidas e mortas por criminosos que chegaram em um veículo.

Segundo investigações preliminares, testemunhas relataram que pelo menos dois homens armados invadiram o estabelecimento, localizaram o quarto onde as vítimas estavam e as executaram a tiros. Os suspeitos fugiram após o crime e seguem foragidos. As vítimas, cujas identidades não foram reveladas, tinham histórico de envolvimento com atividades criminosas, segundo fontes policiais.