Homem é preso em SJC por homicídio cometido no Espírito Santo

Um homem de 26 anos foi preso na Zona Norte de São José dos Campos (SP) nesta quarta-feira (6), após um trabalho conjunto entre a Polícia Civil do Espírito Santo e a Delegacia de Homicídios de São José dos Campos. O indivíduo era procurado por seu envolvimento em um homicídio ocorrido no estado do Espírito Santo.

De acordo com o delegado responsável pela operação, o suspeito já estava sendo monitorado há algum tempo pelas autoridades. "Esse rapaz participou de um homicídio lá no Espírito Santo. Os policiais de lá entraram em contato conosco, e nós, da Delegacia de Homicídios de São José dos Campos, conseguimos efetuar a prisão hoje", explicou o delegado.