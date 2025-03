PM mobiliza doações para asilo após incêndio criminoso em SJC

A madrugada do dia 10 de março ficará marcada na história da Casa de Idosos "Comunidade Consoladora dos Aflitos", em São José dos Campos, após um incêndio criminoso que destruiu as instalações, deixou feridos e resultou na morte de quatro pessoas, com idades entre 50 e 61 anos. A tragédia, que abalou a comunidade, foi seguida por um impressionante ato de solidariedade.

A Polícia Militar, em conjunto com o Corpo de Bombeiros e o SAMU, atuou rapidamente no resgate e atendimento às vítimas. Durante a operação, dois bombeiros ficaram feridos, mas foram prontamente socorridos. O suspeito do incêndio foi localizado e preso no mesmo dia, graças ao trabalho eficiente da PM.