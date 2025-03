VÍDEO: Homem é morto durante jogo de futebol transmitido ao vivo

Um homem morreu baleado durante uma partida de futebol de várzea transmitida ao vivo. O caso aconteceu no último sábado (15), no Rio de Janeiro.

Nas imagens, é possível observar o momento em que o árbitro apita o fim do primeiro tempo do jogo. Logo em seguida, são ouvidos os disparos de arma de fogo e começa uma correria.



Há suspeita de ligação com o tráfico de drogas. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.