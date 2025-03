Bolsonaro celebra 70 anos com feijoada e discurso sobre 'Chip'

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O ex-presidente Jair Bolsonaro comemorou seu aniversário de 70 anos nesta sexta-feira (21) com uma feijoada em uma casa no Lago Sul, bairro nobre de Brasília.

Durante a celebração, Bolsonaro fez um discurso descontraído, brincando sobre ser o mais experiente do grupo, mas destacando sua vitalidade. Ele mencionou o uso de um "chip" hormonal, que ele atribuiu como responsável por sua energia e desempenho sexual. "É o chip! É o chip, é o chip, é o chip!", afirmou o ex-presidente, gerando risos entre os presentes.

O evento também foi marcado por discussões políticas informais, com Bolsonaro conversando com aliados sobre possíveis estratégias para as eleições de 2026. Entre os temas abordados, estiveram a anistia política e possíveis alianças com partidos como o PSDB e o Podemos.

A festa foi um momento de descontração e reunião para o ex-presidente e seus apoiadores, que aproveitaram a ocasião para fortalecer laços e discutir o futuro político do grupo.