Casal morto em acidente em São José é enterrado sob grande emoção

O casal de São José dos Campos que faleceu em um trágico acidente na noite de quinta-feira (20) foi enterrado nesta sexta-feira (21) na cidade. Carla Monique Santos, de 30 anos, e Vinícius Jesus da Silva, de 31 anos, estavam no carro que colidiu contra um poste de iluminação elétrica. Ambos morreram no local.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente ocorreu na Rua Engenheiro Ricardo Hausen, próximo à Via Cambuí, no bairro Jardim da Granja. O Corpo de Bombeiros registrou a ocorrência por volta das 20h. O veículo em que estavam Carla e Vinícius bateu violentamente contra o poste, deixando os ocupantes presos às ferragens.