Golpistas oferecem 4 galinhas por R$ 50 e aplicam golpe de 1 mil

Dois homens foram detidos pela Polícia Municipal na tarde de quinta-feira (20/3) em São Sebastião, após aplicarem um golpe de R$ 1 mil em uma moradora de Boiçucanga, na Costa Sul da cidade. Os suspeitos ofereciam galinhas por R$ 15 cada ou "quatro por R$ 50", quando realizaram a transação fraudulenta, que foi registrada no cartão de crédito da vítima.



Após o golpe, a mulher tentou perseguir os autores, que fugiram em um carro. A vítima então acionou a polícia, que, com o auxílio das imagens do Centro de Operações Integradas (COI), conseguiu localizar e prender a dupla em um restaurante em Barequeçaba.

Um dos homens confessou o crime e foi preso, enquanto o outro também foi detido. Durante a abordagem, a polícia apreendeu cartões de crédito, máquinas de cartão, ferramentas, dinheiro e o veículo utilizado na ação.