São José libera técnico Paulo Roberto Santos após Série A-2

O São José anunciou a liberação do técnico Paulo Roberto Santos no final da tarde desta sexta-feira (21). Ele tinha contrato com a Águia do Vale até o final da Série A-2 do Campeonato Paulista e, com a eliminação para o Taubaté nas quartas de final, ele não deverá mesmo seguir no cargo.

Após a derrota em Taubaté, o treinador disse que tinha interesse em continuar no projeto e iniciar um novo trabalho na Copa Paulista. Ele chegou na metade da Série A-2, no lugar de Moacir Junior, e com o time perto da zona de rebaixamento.