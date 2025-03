VÍDEO: Após perda do filho, mulher incendeia recepção de postinho

Câmeras de segurança registraram o momento que uma mulher incendiou a recepção de uma unidade de saúde em Minas Gerais.

Partindo de uma insatisfação com o atendimento da unidade e com o emocional abalado por suposta perda do filho, a mulher é filmada derramando líquido inflamável sobre a bancada da recepção da Santa Casa de Misericórdia e, em seguida, ateia fogo.

Funcionários agiram rapidamente e contiveram as chamas com extintor. Após ser detida, a mulher disse à polícia que não tinha intenção de machucar ninguém.