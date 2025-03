4ª edição do Festival da Lula de Ilhabela amplia programação

A 4ª edição do Festival da Lula de Ilhabela, que acontece de 21 a 30 de março, traz uma novidade este ano: além da tradicional programação no Centro Cultural da Salga, o evento terá uma edição especial no Mercado do Peixe, no bairro do Perequê. A iniciativa busca fomentar a pesca e a economia local, oferecendo mais um atrativo turístico e gastronômico para visitantes e moradores.

No Mercado do Peixe, a programação ocorre de 21 a 23 de março, com música ao vivo durante as tardes, das 12h às 15h. Entre as atrações confirmadas estão o DJ Kwest e a Banda Ciribaí na sexta-feira (21), o DJ Kost e a Banda SEATOM no sábado (22), e o DJ Zeluk e a cantora Maria Carmen no domingo (23). O cardápio especial inclui pratos típicos da cultura caiçara, como lula à vinagrete, espaguete com lula, moqueca de lula, lula à provençal e outras iguarias. A oferta gastronômica estará disponível até o final do festival, no dia 30 de março.