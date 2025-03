Mãe denuncia frutas mofadas e descumprimento de dieta no HMUT

Uma mãe denunciou más condições na alimentação fornecida pelo HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté), após sua filha, internada na unidade, receber frutas mofadas como parte da refeição. A criança, que está em tratamento para problemas intestinais, teve a dieta prescrita por médicos, mas recebeu mamão embolorado, fruta que não fazia parte do cardápio indicado.

A mãe relatou que a filha foi transferida para o HMUT na última segunda-feira (17), após ficar internada em outra unidade. Desde então, a criança passou a apresentar episódios de vômito, inicialmente atribuídos à medicação. No entanto, na quarta-feira (19), ao abrir o pote de frutas fornecido no jantar, a mãe encontrou o alimento coberto de bolor.