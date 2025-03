Jovem é preso suspeito de matar homem com faca e pauladas no Vale

Joaquim Marcos de Jesus Moura Pontes, 45 anos, foi encontrado morto por familiares em uma residência na rua José Juventus Neves, no bairro Bica da Glória, em Tremembé. A vítima apresentava sinais de violência.

Um jovem de 22 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (21), em Tremembé, suspeito de envolvimento na morte de um homem de 45 anos, morto a facadas e pauladas no dia 10 de março, também em Tremembé. Um adolescente de 17 anos também foi apreendido, mas acabou liberado.

De acordo com a Polícia Civil, que investigou o caso, o homem foi brutalmente assassinado a golpes de faca e pauladas. Os criminosos fugiram após o homicídio. O imóvel onde ocorreu o crime apresentava condições precárias e havia sinais de consumo de bebidas alcoólicas e entorpecentes.

Com o auxílio de câmeras do sistema de monitoramento de Tremembé, a Polícia Civil conseguiu identificar os autores do ataque.

Nesta sexta-feira, cinco policiais civis e cinco policiais militares encontraram os suspeitos nos bairros Jardim Maracaibo e Bom Jesus. Também foram encontradas as roupas usadas pelos criminosos no dia do crime. O jovem de 22 anos foi preso, enquanto o adolescente acabou liberado.