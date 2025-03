Homem procurado por matar vítima a pedradas é preso em Taubaté

Um homem acusado de envolvimento em um homicídio no estado do Rio de Janeiro foi preso nesta sexta-feira (21), em Taubaté, em uma operação conjunta entre policiais do Vale do Paraíba e de Resende (RJ).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A captura do foragido da Justiça foi feita por policiais civis da Delegacia de Polícia de Resende com apoio de policiais civis da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté.