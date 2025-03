Ingressos esgotados! Taubaté terá casa cheia contra o Primavera

O Taubaté terá casa cheia para o jogo contra o Primavera de Indaiatuba na manhã deste domingo (23), a partir das 11h, no estádio Joaquinzão, pelo jogo de ida das semifinais da Série A-2 do Campeonato Paulista.

No final da tarde desta sexta-feira (21), diretoria do Taubaté divulgou uma nota oficial afirmando que todos os ingressos foram vendidos de forma antecipada. “Agradecemos a confiança do nosso torcedor”, disse o clube, em nota.