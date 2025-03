Balconista é agredido durante assalto a supermercado em Taubaté

Dois homens armados invadiram um supermercado no bairro Jardim Sônia Maria, em Taubaté, e assaltaram um balconista e um cliente na tarde da quinta-feira (20). Durante a ação, registrada por câmeras de segurança, o funcionário foi agredido com uma coronhada na cabeça.

As imagens mostram que o crime ocorreu por volta das 15h15, quando um cliente era atendido em um dos caixas. A dupla entra no local com armas em punho e rende as vítimas. Um dos assaltantes, vestido de preto, toma o celular do cliente, enquanto o comparsa, de roupa cinza, retira à força um anel do dedo do balconista. Em seguida, o funcionário é agredido com um golpe na cabeça.