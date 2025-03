Motorista passa mal e invade pista em rodovia na região

Um acidente foi registrado por volta das 13h desta sexta-feira (21), na Rodovia D. Pedro 1º, no sentido Jacareí, nas proximidades do bairro 22 de Abril. Segundo informações de testemunhas, o condutor de um caminhão que trafegava no sentido Igaratá teria passado mal ao volante, perdendo o controle do veículo e invadindo a pista contrária.

Populares que estavam no local agiram rapidamente e conseguiram retirar o motorista da cabine. De acordo com relatos, ele foi socorrido e passa bem.