Justiça absolve dono do cão que matou Fox da acusação de ameaça

Beatriz disse ainda que “não está claro se ele agiu com a intenção de intimar, parecendo, antes, que agiu para ofender e perturbar”. E completou: “Assim, embora tenha o acusado agido de forma reprovável, não há como condená-lo pelo delito de coação no curso do processo”.

Acusação.

Umberto é dono do cão Bull Terrier que atacou Fox, da raça Spitz Alemão, em São José, em outubro de 2023. Fox morreu em decorrência da gravidade das lesões. Vinícius estava com ele no momento do ataque.

A Polícia Civil investigou as denúncias e concluiu que Umberto e Vinícius coagiram as tutoras do Fox, com ameaças e palavrões. A delegada Maura Braga pediu a prisão preventiva de Umberto nesse inquérito.