'Jason brasileiro' é morto a facadas após briga de bar

Um homem que usava a máscara do Jason, personagem da franquia 'Sexta-feira 13', conhecido por filmes de terror nos anos 90, foi morto a facadas em um bar de Senador Canedo (GO), no último fim de semana.

Aos 46 anos, Mauro Sérgio Lima foi morto após se envolver em uma discussão. O autor do crime foi preso e disse que agiu em legítima defesa, depois de ter sido atacado por 'Jason', com uma faca.



Jason foi esfaqueado e morreu na rua, antes da chegada do socorro. O corpo foi encontrado com a máscara no rosto e uma faca na mão.