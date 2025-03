Mãe morre ao sair para comprar refrigerante para festa da filha

Uma jovem mãe morreu atropelada ao sair de casa para comprar refrigerante para a festinha de aniversário da filha, que completava 3 anos. Ela tinha ainda outros dois filhos.

O caso aconteceu em Aparecida de Goiânia (GO). Daniele Maria Costa, de 22 anos, estava em uma moto e foi atingida por um carro que estava na contramão, em alta velocidade, no último dia 9.



“Ela não estava em uma velocidade alta, estava andando devagar, quase perto do meio fio, não teve nem como ela desviar”, afirmou João Guilherme Machado, amigo da vítima, que estava na garupa da moto e sobreviveu ao acidente.



O caso é investigado pela polícia. A mãe de Daniele, Eliene Aparecida Costa, viu a filha quando ela estava saindo de casa. “Eu entrando em casa e ela saindo, foi a última hora que vi minha filha com vida”, contou Eliene.



A jovem morreu vítima de múltiplos traumatismos.