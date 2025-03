Taubaté fatura mais de R$ 210 mil com renda no Clássico do Vale

O Taubaté arrecadou R$ 210.505 com bilheteria na vitória por 1 a 0 sobre o São José, na noite de quarta-feira (19), pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paulista da Série A-2. E, descontando os custos do jogo, a renda líquida no borderô ficou em R$ 180.888,73.

Na oportunidade, o estádio Joaquinzão recebeu 8937 torcedores, onde a maioria fez a festa com a classificação histórica sobre o maior rival. Além disso, o Taubaté soma o seu melhor público do campeonato até agora. O jogo com maior público foi justamente na semana passada, no Martins Pereira, quando 9.946 pagantes viram o jogo de ida no Clássico do Vale, que ficou empatado por 0 a 0.