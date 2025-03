Polícia Civil desmantela quadrilha de luxo em São José e região

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio do 1º Distrito Policial de Caraguatatuba, deflagrou a Operação Mar de Cripto, que resultou na prisão de seis pessoas e na apreensão de diversos bens de alto valor, como carros de luxo, motos, jet ski e grandes quantias de dinheiro. A operação tem como foco uma organização criminosa especializada em estelionatos, fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro, responsável por desviar mais de R$ 6 milhões de um shopping em Caraguatatuba.

A operação levou à prisão de seis pessoas, sendo uma em Caraguatatuba, três em São José dos Campos, uma em Jacareí e uma na capital paulista. No local da loja de motos, foram apreendidas 18 motos de luxo e um jet ski. Em um condomínio de alto padrão em São José dos Campos, dois veículos de luxo também foram confiscados, enquanto um outro veículo foi apreendido em Caraguatatuba. Além dos bens móveis, a polícia apreendeu diversos notebooks, celulares, chips para aplicação de golpes, relógios de alto valor e joias, além de R$ 39 mil em espécie.

A investigação revelou que as fraudes envolviam o desvio de grandes quantias por meio de transações financeiras fraudulentas, e 40 contas bancárias, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas, tiveram seus valores bloqueados por envolvimento nas operações ilícitas.

Com a quebra de sigilos telemáticos dos dispositivos apreendidos, as investigações continuam sob responsabilidade do 1º DP de Caraguatatuba, com o objetivo de desvendar completamente o esquema criminoso. Os seis presos permanecem à disposição da Justiça para as audiências de custódia.