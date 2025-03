RMVale terá cumprimento de decisão judicial monitorada por app

A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) receberá projeto do Tribunal de Justiça de São Paulo em parceria com a SSP (Secretaria de Estado da Segurança Pública) que utiliza aplicativo e localização por georreferenciamento para fiscalização do cumprimento de decisões judiciais, como medidas protetivas e cautelares diversas da prisão.

O Projeto VIDA (Vigilância, Inteligência, Defesa e Ação) é feito em parceria com a Polícia Militar, que vai apresentar a proposta na próxima quarta-feira (26), no auditório do Copom do CPI-1 (Comando do Policiamento do Interior-1), em São José dos Campos.