Inspirado na Idade Média, castelo na RMVale encanta turistas

O Castelo Santa Clara tem vista para a Serra Fina, que divide São Paulo de Minas Gerais e para o pico mais alto do estado de São Paulo, o Pico da Pedra da Mina.

“A ideia de construir um castelo surgiu quando visitei a Itália e conheci as propriedades históricas da região. Além disso, descobri mais sobre minha ascendência italiana, ligada a Florença”, disse Leila Sodero.

“Sou carioca, mas me apaixonei pelo Vale do Paraíba. Quando conheci essa área, fiquei encantada com as belezas naturais e a imponência da Serra da Mantiqueira”, completou a proprietária.