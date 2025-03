São José Basket recebe o Campinas neste sábado (22) pela LBF

As meninas do São José Basket recebem o Campinas na tarde deste sábado (22), a partir das 18h, no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pela terceira rodada da primeira fase da LBF (Liga de Basquete Feminino). Essa será a primeira partida em casa das joseenses, que são comandadas pelo técnico Leandro Leal. Nos dois primeiros compromissos, o São José tem uma vitória e uma derrota.

Depois de começar com derrota fora de casa para o Corinthians, triunfou em cima do Mesquita, no estado do Rio de Janeiro, por 67 a 61 na sexta-feira anterior. Agora, diante da torcida, busca a primeira vitória em casa e já deixar uma boa impressão. Já as adversárias de logo mais perderam nas duas primeiras rodadas e buscam a recuperação.