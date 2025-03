Joseense visita o Barretos e precisa de empate para avançar

O Atlético Joseense visita o Barretos na tarde deste sábado (22), a partir das 15h, no estádio Fortaleza, em Barretos, pela 15ª e última rodada da primeira fase da Série A-4 do Campeonato Paulista de 2025. Essa rodada decisiva é essencial para as pretensões do Tigre do Vale, que só depende dele mesmo para se classificar e seguir na briga pelo acesso à Série A-3.

A equipe da região, comandada pelo técnico Augusto Ambrogi, vinha de altos e baixos nas rodadas anteriores. No entanto, no jogo passado, em casa, no Joaquinzão, venceu o vice-lanterna Audax Osasco por 3 a 0 e praticamente encaminhou a vaga.