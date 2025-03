Motorista de aplicativo é achada morta no porta-malas do carro

A motorista de aplicativo Amanda de Paiva e Silva, 45 anos, foi encontrada morta dentro do porta-malas de seu carro na madrugada da última quinta-feira (20), em Ribeirão Preto (SP).

Amanda foi achada seminua e enrolada em um lençol manchado de sangue. Policiais militares encontraram o corpo ao inspecionarem um carro, que estava estacionado irregularmente na avenida Eduardo Andrea Matarazzo.



A motorista foi vista com vida pela última vez às 20h. Segundoo filho de Amanda, a mãe havia dito que se encontraria com um ex-namorado -- ele foi identificado, ouvido e liberado. A investigação é mantida sob sigilo. A Polícia Civil invstiga o caso.